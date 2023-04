Belle histoire au Luxembourg: Yevhenii, un Ukrainien et Viktoria, une Russe, se sont mariés à Luxembourg

1 / 3 Un mariage hors du commun, au vu du contexte actuel, a été célébré dans la capitale, entre Yevhenii, un Ukrainien et Viktoria, une Russe, tous deux juristes. DR DR DR

«La liberté d’aimer est plus forte que tout», s’émeut Paul Galles. Le conseiller communal de la Ville de Luxembourg a célébré la semaine passée dans la capitale un mariage hors du commun, au vu du contexte actuel, entre Yevhenii, un Ukrainien et Viktoria, une Russe, tous deux juristes.

«Nous nous sommes rencontrés en 2017 à Louvain en Belgique à l'occasion d'un concours de plaidoirie fiscale, raconte la mariée de 29 ans. Yevhenii étudiait aux Pays-Bas et moi au Luxembourg. Nous avons une relation du Benelux. Nous nous sommes rapprochés et quelques mois plus tard, il a reçu une offre d'emploi et est venu ici. Voilà comment ça a commencé», lance Viktoria. Tous deux sont désormais conseillers fiscaux internationaux au Grand-Duché.

Forcément le déclenchement de la guerre entre leur deux pays a été un choc. «Nous sentions que quelque chose de mauvais se profilait, mais personne ne pouvait imaginer que ce serait une guerre. Cela a été un cauchemar. Nous étions au téléphone 24h sur 24 et 7 jours sur 7. On passait notre temps à regarder où avaient lieu les bombardements et à contrôler si les proches étaient en sécurité», confie le marié de 30 ans.

«J’ai reçu un grand soutien moral de la part de Viktoria et nous avons assez vite pu faire venir une partie de ma famille ici. Je suis très reconnaissant au Luxembourg de nous permettre d'installer une partie de notre famille dans un lieu sûr». Ses frères, des jumeaux adolescents, et sa grand-mère ont fait le voyage jusqu'au Grand-Duché. «Cela a été soudain et extrême pour nous deux. On s'est tout de suite concentrés sur le fait de se soutenir et d'aider nos familles à surmonter cette situation difficile», abonde Viktoria.

«Faire l’amour, pas la guerre»

«J’ai l’habitude de célébrer des mariages de résidents d’origine étrangère», relate Paul Galles. Ce n’est qu’en regardant la fiche des mariés que j’ai découvert leur nationalité». Le conseiller communal n’a pas fait mention de cette union extraordinaire pendant la cérémonie, «par peur de poser des questions maladroites».