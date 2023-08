Britney Spears et Sam Asghari c'est fini

Britney Spears et Sam Asghari, ici en 2019, se sont mariés en juin 2022.

Les rumeurs qui avaient commencé à courir en mai 2023 n’étaient donc pas sans fondement. Britney Spears et Sam Asghari se sont séparés, a révélé TMZ. D’après le site américain, généralement bien informé, la rupture serait survenue il y a une semaine, à la suite d’une énorme dispute entre les conjoints à propos d’infidélités supposées de la chanteuse de 41 ans. Toujours selon TMZ, Sam Asghari a alors quitté le domicile conjugal et il devrait demander le divorce prochainement.

Et si des proches de celle qui est sur le point de sortir ses mémoires ont assuré à Page Six que la fin du mariage se déroulerait dans le respect, il semblerait que l’acteur de 29 ans ne soit pas tout à fait du même avis. Sam Asghari aimerait que le contrat qu’il a signé avant d’épouser Britney – qui protège la fortune de la star – soit renégocié. Un témoin a affirmé au site que le futur ex-mari de l’artiste «menaçait de révéler des informations extraordinairement embarrassantes à propos de Britney s’il ne recevait pas plus d’argent».