La princesse norvégienne va épouser son «chaman» américain

Révélée en 2019, la relation entre la princesse de 51 ans et le «chaman Durek», 48 ans, a fait couler beaucoup d'encre dans le royaume scandinave, où les méthodes de médecine alternative et les prises de position de ce guide spirituel, en vogue à Hollywood, lui ont valu d'être accusé de charlatanisme.

Märtha Louise et Durek Verrett avaient annoncé leurs fiançailles en juin 2022 avec la bénédiction du roi Harald, lui-même marié depuis 1968 à une roturière devenue la reine Sonja. Dans un communiqué séparé mercredi, le couple royal et le prince héritier Haakon, frère de Märtha Louise, ont adressé leurs félicitations au couple et se sont déclarés «heureux d'accueillir Durek Verrett dans la famille».