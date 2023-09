La Bulgarie condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme

Elles dénonçaient le refus des autorités bulgares de faire figurer sur les registres d'état civil la mention «mariée» et expliquaient ne pouvoir bénéficier de la protection juridique qu'elles estimaient leur être due. Les magistrats de la CEDH, qui siègent à Strasbourg, leur ont donné raison et ont condamné la Bulgarie pour violation des droits garantissant le respect de la vie privée et familiale, inscrits dans la Convention (article 8).