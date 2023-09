Une première au Luxembourg: «Et si on faisait un double mariage?», deux sœurs se marient en même temps

LUXEMBOURG – Corine et Martine, deux sœurs résidentes à Luxembourg, vont se marier respectivement à Jacky et Jean-Marc, en même temps ce vendredi.

Tout est parti d'une «blague», d'une demande au cours d'une soirée en famille. «Le jour de mes 50 ans, Jacky, avec qui je suis depuis 11 ans, m'a fait une demande devant tout le monde, je lui ai dit ''oui'' mais je ne lui ai pas dit quand», se remémore Corine, la future mariée. «Puis au cours d'une soirée avec ma sœur Martine, 53 ans, et son conjoint, ensemble depuis 31 ans, Jacky leur a dit: ''On se marie seulement si vous vous mariez avec nous'' et ils ont dit ''oui''». Corine épousera Jacky et Martine s'unira à Jean-Marc au cours d'un double mariage, ce vendredi après-midi, à Luxembourg-Ville. Du jamais vu dans la capitale.

Au vu du caractère exceptionnel de l'évènement, il a fallu convaincre la Ville. «Le personnel nous a d'abord proposé de passer les uns derrière les autres, mais se marier en même temps était notre souhait. On a dû écrire nous-mêmes à la bourgmestre, qui a accepté», explique Corine. À quelques détails près, la cérémonie devrait se dérouler comme les autres: la bourgmestre, ou son représentant, lira l'acte de mariage et procédera au consentement des futurs époux, à deux reprises. Viendra ensuite l'échange des alliances, un couple à la fois. Tandis que Martine et Jean-Marc ont choisi des alliances classiques, Corine et Jacky, tenanciers d'un établissement, ont fait le choix d'un tatouage de bague avec leurs initiales. «Mais pour le jour J, on a prévu des bagues classiques pour la symbolique».

Relation très fusionnelle

Après le passage à la commune viendra la fête, qui se tiendra à Dudelange, non loin du restaurant que tiennent Corine et Jacky. Une salle décorée au goût des quatre futurs mariés. «On a opté pour des couleurs sobres, un mélange d'écru, sable et cappuccino». Le traiteur et les autres prestataires ont également été choisis «tous ensemble».

Un évènement «génial» d'après les familles des mariés, qui seront rassemblées pour l'occasion. «Avec ma sœur, on a travaillé six ans ensemble à Luxembourg dans une brasserie, c'était mon bras droit et on est restées très fusionnelles. C'est ma meilleure copine. Tout le monde est ravi de cette nouvelle dans la famille». Néanmoins, cette double cérémonie provoque un pincement au cœur du papa. «Il a remarqué que ses deux filles perdraient son nom le même jour à la même heure», glisse Corine.

Deux pièces montées

Même lieu et même cérémonie mais hors de question d'avoir des tenues similaires. «J'ai été choisir ma robe avec ma cousine, qui est la seule à savoir à quoi elle ressemble. Ma sœur est allée de son côté. On n'a pas du tout le même style vestimentaire, confie Corine. Concernant les hommes, le costume est presque le même, à quelques couleurs près».

Au cours de la soirée, les couples ne feront pas de première danse mais plutôt une première… chanson, puisque les futurs mariés ont fait le choix d'un karaoké. «On aimerait chanter tous les quatre pour débuter la soirée, sans doute ''Je te promets'' de Johnny Halliday», confie Jacky. Un autre moment fort de la soirée sera l'arrivée du gâteau, avec non pas une pièce montée, mais deux pour l'occasion. «Chaque couple aura son gâteau». Deux fois plus de gourmandises pour les invités. Après cette cérémonie des plus insolites, vont-ils partager le voyage de noces?