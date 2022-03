Nouvelle romance : Mariah Carey se serait déjà trouvé un toyboy

La chanteuse se serait encore rapprochée de son danseur Bryan Tanaka. C'est en partie à cause de lui qu'elle a rompu avec James Packer.

Bryan Tanaka et Mariah Carey seraient très complices.

La quadra a-t-elle troqué son riche homme d'affaires de 49 ans contre un séduisant danseur de 33 ans? Cette théorie paraît de plus en plus vraisemblable. Il semblerait que Mariah Carey en pince franchement pour Bryan Tanaka, l'un des membres de son équipe. Elle a été vue en train de l'embrasser pendant un séjour à Hawaï, où ils se trouvent actuellement tous les deux, informe Us Weekly.