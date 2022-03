Mariah Carey se serait mariée en douce

La chanteuse américaine se serait, selon plusieurs médias américains, mariée pour la seconde fois en toute discrétion avec l’acteur Nick Cannon.

Mariah Carey aurait succombé aux charmes de Nick Cannon, l'acteur et rappeur de 12 ans son cadet. (afp)

Moins de deux mois. Voici le temps qu’il aura fallu à la diva américaine pour se décider à sauter le pas avec l’homme qui partage sa vie. Nick Cannon, acteur et rappeur de 27 ans, semble avoir su trouver les mots pour séduire la belle, de 12 ans son aînée. Une information relayée par plusieurs médias dont le très sérieux New York Post. Selon le quotidien new-yorkais et le site Internet E! Online, le mariage aurait été célébré aux Bahamas, dans l’une des propriétés de la chanteuse.