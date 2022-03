Mariah Carey : Mariah épouse son mec pour la 3e fois

Folle amoureuse de son époux, Nick Cannon, Mariah Carey va lui repasser la bague au doigt le 30 avril prochain.

«Nous allons nous marier chaque année! C’est notre truc. Cela sera notre troisième mariage. On va organiser une énorme fête pour célébrer ça!» Tels sont les propos euphoriques de Nick Cannon (29 ans), l’époux de Mariah Carey, dans Us Magazine. En effet, quand la diva américaine aime, elle ne compte pas. Deux ans après son mariage avec le jeune chanteur, Mariah a décidé de renouveler ses vœux le 30 avril prochain. Du coup, son mari s’inquiète déjà de lui trouver une nouvelle alliance digne de ce nom. «Je vais lui acheter une troisième bague en diamant. A chaque fois, je la veux différente, mais ça va devenir de plus en plus dur!»