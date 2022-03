Mariah exhibe son alliance à la télé

Mariah Carey est la plus heureuse des femmes depuis qu’elle est mariée à Nick Cannon. Et elle l’a prouvé lundi en direct.

La star de 38 ans a ensuite raconté son bonheur depuis qu’elle est mariée à Nick Cannon, de dix ans son cadet: «Notre différence d’âge m’a retenue de me marier dans un premier temps. Mais Nick est intelligent, mature et me fait hurler de rire. La différence d’âge, je n’y pense pas. J’aurais pu m’unir à quelqu’un de plus vieux que lui, ça aurait bien pu finir en désastre».