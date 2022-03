Après sa Une sur Sarkozy : Marianne doit s'excuser ou changer de nom

Nadine Morano, secrétaire d'État à la Famille, a estimé que le magazine Marianne devait changer de nom ou présenter «des excuses publiques», après sa Une sur Sarkozy.

«Lorsqu'on est journaliste et qu'on écrit dans un magazine qui s'appelle Marianne, qui est un de nos symboles de la République (...) et qu'on utilise des propos tels qu'il a été utilisé à la Une de Marianne, c'est simple : soit on change de nom, soit on présente des excuses publiques, parce que ce n'est pas acceptable», a-t-elle déclaré mercredi sur RTL.

«C'est antirépublicain et on ne peut pas véhiculer des valeurs antirépublicaines en utilisant le nom de Marianne. Les journalistes de Marianne sont en train de salir un des symboles de la République», a ajouté Mme Morano. Dans Le Figaro mercredi, Eric Ciotti, député et secrétaire national de l'UMP chargé de la sécurité, affirme pour sa part que «Marianne a gravi un échelon de plus dans l'outrance, tout cela à des fins commerciales. Ce n'est plus un journal aujourd'hui, même pas un tract».

Dans son édition du 7 au 13 août, Marianne affiche en Une une photo du chef de l'État avec le titre: «Nationalité, immigration, délinquance. Le voyou de la République».