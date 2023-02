Famille grand-ducale : Marie-Gabrielle, tante et marraine du Grand-Duc Henri, est décédée

LUXEMBOURG – La princesse Marie-Gabrielle de Luxembourg est morte ce vendredi à l’âge de 97 ans. Elle était la sœur du Grand-Duc Jean et la tante et marraine du Grand-Duc Henri.

Marie-Gabrielle, née le 2 août 1925 à Colmar-Berg (Luxembourg), est la fille de la Grande-Duchesse Charlotte de Luxembourg et du prince Félix. Elle était la sœur du Grand-Duc Jean et la tante et marraine du Grand-Duc Henri.