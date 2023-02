Cyclo-Cross: Marie Schreiber veut offrir une médaille mondiale au Luxembourg

Elle avait fini 6e l'an dernier à Fayetteville (États-Unis), 4e en novembre au championnat d'Europe à Namur et semble maintenant tenir la meilleure forme de sa jeune carrière. Marie Schreiber visera clairement le podium ce dimanche (13h) au championnat du monde Espoirs à Hoogerheide, dans l'ouest des Pays-Bas. La Luxembourgeoise de 19 ans vient de finir 6e, tous âges confondus, de la manche de Coupe du monde de Besançon et peut regarder avec appétit la course de dimanche, sur un parcours similaire.

«Je me sens bien, pas stressée, glisse-t-elle. Je pense que c'est important de ne pas être trop fixée sur quelque chose donc je suis relax, j'essaye de ne pas y penser. Je sais que la forme est là et que j'ai fait tout ce qu'il fallait». «On était contents du top 5 à Namur, mais sa forme est meilleure maintenant», souligne l'entraîneur national, Jempy Drucker.

«Faire équipe»

Si le titre semble promis à la Néerlandaise Shirin van Anrooij, Schreiber compte bien se répartir les médailles restantes avec son amie, la Britannique Zoe Backstedt. «On va essayer de faire une équipe pour rester dans la roue de Shirin, révèle la native de Bettborn. On a toutes les deux un bon départ et on veut faire le trou par rapport aux autres. On veut faire une course idéale et s'aider l'une l'autre».