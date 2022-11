Cyclo-Cross: Marie Schreiber veut revenir de Namur avec une médaille

Jamais le Luxembourg n'a ramené une médaille des championnats d'Europe de cyclo-cross et Marie Schreiber se verrait bien ouvrir le palmarès. La coureuse de 19 ans s'aligne à Namur dimanche (13 h 15) sur la course U23. Et vu ses résultats depuis le début de l'automne (dix top 10 en onze courses en Élites), elle ne peut qu'être ambitieuse.

D'autant que la Néerlandaise Fem van Empel, qui écrase la concurrence cette saison, visera le titre chez les grandes. «Il reste deux Néerlandaises (Puck Pieterse et Shirin van Anrooij) qui sont quasi impossibles à battre, sauf souci mécanique, mais derrière on sera cinq à viser la troisième place», estime Schreiber.

«J'aime bien ce parcours»

À Namur, sur un parcours similaire à celui de l'épreuve de Coupe du monde qu'elle connaît bien, la native de Bettborn espère finir encore plus haut. «J'aime bien ce parcours, il me convient, note-t-elle. C'est très dur, avec beaucoup de montées. On y voit vraiment qui est la plus forte et ça me plaît».