Lauren Morelli : Mariée à un homme, elle réalise qu'elle est gay

La scénariste d’«Orange Is the New Black», divorce. Après deux ans de mariage, elle s’est rendu compte qu’elle préférait les femmes.

Lauren Morelli (à g.) file le parfait amour avec Samira Wiley.

Laisser sa femme écrire des intrigues impliquant des homosexuelles est dangereux. Steve Basilone en a fait l’expérience puisqu’il est aujourd’hui sur le point de divorcer. Son épouse, Lauren Morelli, l’a en effet quitté après avoir réalisé, d’une manière peu ordinaire, qu’elle était lesbienne.

Scénariste de profession, l’Américaine de 31 ans a commencé à travailler pour la série «Orange Is the New Black» cinq mois après son mariage. Et là, surprise: en écrivant les péripéties de Piper, un personnage bisexuel de la fiction, et en imaginant une romance avec la torride Alex, Lauren s’est rendu compte qu’elle n’était pas hétéro. «Plus ça allait, plus je réalisais à quel point je me retrouvais en Piper. Je voyais aussi ce à quoi pouvait ressembler mon avenir», a-t-elle écrit sur un blog.

Depuis sa séparation d’avec son mari, il y a quelques mois, la jeune femme a trouvé l’amour dans les bras de Samira Wiley, laquelle, ironie de l’histoire, est une actrice d’«Orange Is the New Black». Selon les documents que TMZ s’est procurés, la procédure de divorce s’est faite à l’amiable. Elle garde son appartement, sa bague de fiançailles et la Lexus. Lui garde la Mazda.