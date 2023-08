«Mariés au premier regard»: Pedro et Jefferson annoncent leur séparation

Pedro et Jefferson formaient le seul couple de la saison 7 de «Mariés au premier regard» à tenir encore le coup presque trois mois après la fin de la diffusion. Les deux hommes, dont la ressemblance avait frappé les téléspectateurs, semblaient filer le parfait amour. C’est donc peu dire que l’annonce faite par Jefferson sur Instagram le 24 août 2023 a fait l’effet d’une bombe.

En légende d’un cliché pris le jour de son mariage avec Pedro, le trentenaire a fait part de la fin de leur histoire. Ecrivant que la rupture s’était faite d’un commun accord quelques jours auparavant, Jefferson a précisé qu’il souhaitait du bonheur à son ex. «Je ne me vois plus vous le cacher», a-t-il ajouté en évoquant ce divorce.