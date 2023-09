20 heures de travaux d’intérêt général pour avoir craché sur une femme

Lundi, Marilyn Manson, sous le coup de plusieurs plaintes pour agressions sexuelles, a été condamné à une amende d’un peu plus de 1 200 dollars et à effectuer 20 heures de travaux d’intérêt général, par le tribunal de la ville de Laconia, dans le New Hampshire, aux États-Unis. Le chanteur, qui a nié en 2022 avoir couché avec Evan Rachel Wood lors du tournage d’un clip, était accusé d’avoir craché sur une camerawoman, lors d’un concert donné le 19 août 2019, à Gilford, dans le New Hampshire.