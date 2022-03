Marina Foïs révèle son vrai talent

Avec le film «Darling», Marina Foïs s'impose dans un registre loin d'être évident pour une humoriste.

Les protagonistes se nomment Darling et Roméo. Ironie du sort. Car Darling (Marina Foïs) n'est la chérie de personne. Mal aimée et abusée, elle grandit en encaissant les coups. Quand elle tombe amoureuse, son histoire avec ce Roméo (Guillaume Canet), quelque peu différent de celui de Shakespeare, coupe court quand ce dernier, camionneur alcoolo, la bat et la traîte sans raison.

Et c'est sur cette idée de «quête d'une ou de plusieurs raisons» que va se pencher Christine Carrière qui livre ici le portrait inspiré d'une histoire vraie, d'une jeune femme qui semble être condamnée par la poisse, mais aussi, de manière paradoxale, par sa propre rage de vaincre. À chaque fois qu'elle se relève, on l'assomme, et elle n'a de cesse de se relever. Avec ça, Darling n'a jamais de temps pour ses états d'âme.

Le film fait office de témoignage juste, certes, mais d'une extrême pudeur. Christine Carrière ne filme jamais les violences conjugales, celles-ci ne sont que suggérées, et pour le metteur en scène, cela suffit. On n'ose pas imaginer ce que le film serait devenu si le scénario avait été confié à Gaspar Noé. Quant aux acteurs, on joue ici dans la cour des grands.