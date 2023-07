Marine Lorphelin quitte son fiancé après neuf ans de relation

La belle histoire d'amour entre Marine Lorphelin et Christophe Malmezac, débutée il y a neuf ans, vient de prendre fin. L'ex-Miss France a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. «Christophe et moi avons décidé de continuer nos chemins séparément. Cette décision nous appartient ainsi que les raisons qui nous y ont menés. Alors nous vous prions de respecter notre intimité et notre pudeur dans ce moment particulier», a écrit Marine Lorphelin, en légende d'un cliché pris sur une plage, au coucher du soleil.