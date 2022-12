Europe Ecologie Les Verts : Marine Tondelier, 36 ans, devient la cheffe des écolos français

Élue samedi à la tête d'Europe Ecologie Les Verts Marine Tondelier, 36 ans, est connue pour son combat contre le RN à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et veut refonder un parti divisé et peu audible.

«L'individualisme en politique, c'est compliqué, et c'est un poison spécifiquement pour notre parti»: militante d'EELV depuis 2009 - après un meeting de José Bové pour les Européennes -, Marine Tondelier connaît bien les affres dont souffre son parti. L'élue s'exaspère des querelles internes, illustrées notamment par le duel entre l'eurodéputé Yannick Jadot et la députée écoféministe Sandrine Rousseau. Celle qui succède à Julien Bayou, accusé de violences psychologiques contre une ex-compagne, ce qu'il conteste, veut en priorité réconcilier sa famille politique et reconnecter le parti à l'électorat populaire.