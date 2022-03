Mario défie ses amis sur deux et quatre roues

«MARIO KART» - Longtemps attendu, le nouveau volet du jeu de course pour Wii vient de sortir. Mario et ses amis font toujours du kart et, pour la première fois, de la moto.

Plus d’une vingtaine de personnages célèbres créés par Nintendo sont en lice: Mario et Luigi bien sûr, mais aussi la princesse Peach et le dinosaure Yoshi. Chaque participant est classé dans l’une des trois catégories de poids proposées et utilise plusieurs véhicules exclusifs.

La performance du moteur dépend du pilote: si ce bon gros de Bowser est aux commandes d’un kart, la vitesse maximale augmente, le nain Toad profitant quant à lui d’une meilleure accélération. Le garage abrite désormais quelques motos, plus sensibles dans les virages et donc plus délicates à contrôler.

Les 32 circuits (dont la moitié est empruntée aux épisodes précédents de Mario faisant du kart) proposés sont aussi déjantés que ces bolides à deux ou quatre roues et permettent de parcourir mines d’or et châteaux hantés.

Divers outils ensorcelés (champignons activant un turbocompresseur ou carapaces de tortue éjectant les rivaux du circuit) sont un moyen très apprécié pour tenter d’évincer les adversaires les plus tenaces. Le volant (pour la télécommande Wii) fourni avec le jeu et le mode en ligne (sans fonction chat) compensent allègrement le mauvais graphisme de ce jeu de course.

Guido Haus