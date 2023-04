Mario est devenu une icône de la «pop culture»

Getty Images via AFP

Héros transgénérationnel

Créé par Shigeru Miyamoto, Mario, petit plombier hyperactif à moustache coiffé d’une casquette rouge, est devenu l’un des personnages les plus connus de l’histoire du jeu vidéo, contribuant au succès mondial de l’éditeur japonais Nintendo, avec plus de 400 millions d’unités vendues pour la seule série «Super Mario Bros».

«Mario Kart», «Mario Golf», «Mario Tennis», «Mario Strikers»... Le personnage a connu au fil des quatre dernières décennies de nombreuses aventures et adaptations, avec son frère Luigi et son ennemi Bowser, passant de la 2D à la 3D.

L'égal de Pikachu

«C’est une idole de la pop culture que tout le monde connaît, (...) petits et grands enfants comme adultes. Le seul autre personnage de jeu vidéo encore plus connu est peut-être Pikachu», dit à l’AFP Morihiro Shigihara, écrivain, journaliste spécialiste des jeux vidéo, et ancien gérant de salle d’arcade.