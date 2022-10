Geste symbolique: Marion Cotillard et Angèle se coupent les cheveux en soutien aux Iraniennes

Mahsa Amini, 22 ans, est morte sous les coups de la police pour avoir laissé dépasser ses cheveux de son voile. Dans une vidéo postée mercredi sur le compte Instagram Soutien femmes Iran, de nombreuses stars ont suivi le hashtag #HairForFreedom et ont sacrifié symboliquement un peu de leur chevelure pour afficher leur soutien aux femmes iraniennes qui se battent pour leurs droits.

«For freedom!»: Juliette Binoche soulève ses cheveux et en coupe une grosse mèche. Puis Marion Cotillard, Isabelle Adjani, Angèle, Charlotte Gainsbourg, Jane Birkin, Pomme, Alexandre Lamy, Isabelle Huppert ou encore Juliette Armanet, Bérénice Béjo, Julie de Bona et Mélanie Laurent... Le tout accompagné par la reprise poignante de Bella Ciao en persan, devenue l'hymne de la révolte.

«Depuis la mort de Mahsa, survenue le 16 septembre, le peuple iranien, les femmes en tête, manifeste au péril de sa vie», indique la légende de la vidéo. «Ce peuple n'espère qu'un accès aux libertés les plus essentielles. Ces femmes, ces hommes, demandent notre soutien. Leur courage et leur dignité nous obligent. Il est impossible de ne pas dénoncer encore et toujours cette terrible répression».