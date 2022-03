Présidentielle française : Marion Maréchal rejoint officiellement Eric Zemmour

Lors du meeting du candidat d’extrême-droite dimanche à Toulon, la nièce de Marine Le Pen a définitivement entériné la rupture d’avec le parti familial.

Elle a fustigé Emmanuel Macron, un «président diviseur», qui nous «a obligé à trier entre vaccinés et non vaccinés» et «ouvre la voie à la lutte des races avec cette idéologie woke». Marion Maréchal a loué la France «fille aînée de l'Eglise». L'entourage d'Eric Zemmour espère faire de ce ralliement un «tournant» pour relancer sa campagne, après une séquence compliquée sur le conflit en Ukraine et une baisse dans les sondages.