Mondiaux de Schladming : Marion Rolland championne du monde

La Française est devenue championne du monde de descente, en 1 min 50 sec 00, devant l'Italienne Nadia Fanchini, médaille d'argent, et l'Allemande Maria Höfl-Riesch, en bronze, dimanche à Schladming.

Avec ce titre à un an des jeux Olympiques de Sotchi (Russie), elle efface son terrible souvenir des JO-2010 de Vancouver.

Avec un chrono d'1 min 50 sec 00, l'Iséroise a devancé l'Italienne Nadia Fanchini, 2e à 16/100e, et l'Allemande Maria Höfl-Riesch, 3e à 70/10Oe. C'est la 3e médaille française de la manifestation après l'argent de Gauthier de Tessières, en super-G, et David Poisson, troisième de la descente. Petite-fille d'un ancien coureur du Tour de France, la skieuse des Deux-Alpes succède à Marielle Goitschel, dernière Française sacrée dans la discipline reine en 1966 à Portillo (Chili).

Avec ce titre à un an des jeux Olympiques de Sotchi (Russie), elle efface son terrible souvenir des JO-2010 de Vancouver où elle avait chuté après seulement quelques secondes de course en descente, ce qui lui avait valu, outre une blessure à un genou, d'être en France l'objets de cruelles moqueries. «C'est juste génial, estomaquant. Ca enlève les mots», a réagi Marion Rolland au micro de France 2.

«Moments durs»

La Française a souligné avoir vécu «beaucoup plus de moments durs que de moments sympa» et a mentionné «tout le soutien de toute la famille, les amis, les coaches, les copines de groupe.» «Je savais qu'on allait être sur moi, car l'année dernière, ça s'était bien passé ici. Je savais que tout le monde allait me regarder un peu comme une +outsideuse+. J'ai essayé de prendre un peu de recul avec ça», a poursuivi Marion Rolland.