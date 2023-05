Cyclisme: Mark Cavendish annonce sa retraite à l’issue de la saison

Le coureur de l’île de Man, qui a fêté dimanche ses 38 ans, s’est fixé comme ultime objectif de remporter en juillet une 35e victoire d’étape sur le Tour de France et battre ainsi le record qu’il partage actuellement avec le Belge Eddy Merckx. «C’est mon dernier Giro d’Italia et 2023 sera ma dernière saison», a lâché avec des trémolos dans la voix le champion du monde 2011, entouré de sa femme et ses enfants à Coccaglio, en Lombardie.