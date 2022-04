Généralement affûté : Mark Wahlberg a pris beaucoup de poids

L'acteur, réputé pour son implacable programme d'entraînement, a troqué la fonte pour la nourriture pour son dernier rôle dans le film «Father Stu».

Il a «mis son talent et ses dons» au service de «Dieu»

«Father Stu» est inspiré d'une histoire vraie et pour Mark Wahlberg, également producteur du film, c'est un changement radical par rapport aux films d'action dont il est familier, comme «22 Miles» ou «Uncharted». Mais pour lui, rien de surprenant à cela: «c'est un rôle inhabituel mais c'est aussi un choix assez évident si on me connaît un peu, moi et mon parcours personnel. Avec l'âge, j'ai envie de trouver des choses qui ont un petit peu plus de sens et de portée», explique-t-il à l'AFP. «J'ai toujours eu l'impression que j'étais destiné à faire ça», ajoute l'acteur, expliquant avoir «mis son talent et ses dons» au service de «Dieu».