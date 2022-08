Réalité virtuelle : Mark Zuckerberg promet un nouveau casque VR en octobre

Invité du podcast The Joe Rogan Experience, Mark Zuckerberg a déclaré jeudi que Meta, groupe anciennement appelé Facebook, introduirait un nouveau casque de réalité virtuelle sur le marché en octobre, mois durant lequel l’entreprise organise habituellement sa conférence Connect VR. Le prochain appareil est censé offrir de nouvelles fonctionnalités destinées à faire ressentir un sentiment de «présence sociale», a détaillé le fondateur de Facebook.

Il ajoute que le nouveau casque fournira des fonctionnalités avancées de suivi des yeux et du visage. Cela doit permettre d’animer les avatars des utilisateurs dans la réalité virtuelle en reproduisant les mouvements du visage à l’identique quand ils sourient ou froncent les sourcils. «Lorsque les gens sont ensemble, la communication non verbale est plus importante que la communication verbale», explique Mark Zuckerberg.