Mark Zuckerberg vu dans un tournoi de jiu-jitsu: «C'était assez dingue»

Le fondateur et patron de Meta, Mark Zuckerberg, a publié des photos de son premier tournoi de jiu-jitsu samedi sur Facebook et Instagram, les deux principaux réseaux sociaux de son entreprise. Le milliardaire a remporté une médaille d'or et une médaille d'argent pour son équipe (baptisée «Guerrilla Jiu Jitsu») lors de la compétition, qui a eu lieu dans un lycée près du siège du groupe californien, dans la Silicon Valley.