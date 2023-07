Tennis: Marketa Vondrousova remporte Wimbledon

Jabeur, toujours en quête d'un titre en Grand Chelem, a perdu quant à elle sa troisième finale majeure après Wimbledon et l'US Open l'an dernier. Avec cette victoire, Vondrousova atteindra lundi le meilleur classement de sa carrière au 10e rang. Jusque-là, son meilleur classement était la 16e place atteinte en 2019.

Pas tête de série

Elle était la première finaliste à Wimbledon non tête de série de l'ère Open (depuis 1968) et première depuis Billie Jean King en 1963. Alors qu'elle jouait son 21e tournoi du Grand Chelem, Vondrousova est devenue la troisième Tchèque à s'imposer à Wimbledon après Jana Novotna et Petra Kvitova.