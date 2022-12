Mondial 2022 : Le Maroc bat le Portugal et se qualifie pour le dernier carré

Le Maroc a une nouvelle fois fait valoir son hermétisme pour pousser vers la sortie du Mondial-2022 le Portugal (1-0) et entrer ainsi dans l'histoire de la Coupe du monde par la grande porte en devenant la première équipe africaine à se qualifier pour les demi-finales. Après le Cameroun, le Sénégal et le Ghana, le quatrième essai aura donc été le bon et le nouveau pourfendeur des nations européennes, qui a tenu au Qatar la dragée haute à la Croatie, la Belgique, l'Espagne et maintenant la Seleçao, aura l'occasion mercredi de poursuivre son oeuvre contre la France ou l'Angleterre.