Le Maroc bloque des aides humanitaires, selon une ONG

Le président de l’ONG française Secouristes sans frontières, Arnaud Fraisse, a affirmé dimanche matin que le Maroc bloquait des équipes de secours prêtes à porter assistance aux victimes du séisme qui a fait plus de 2000 morts dans le pays. «Normalement, on aurait voulu prendre un avion qui décolle dans une minute à Orly. Malheureusement, on n’a toujours pas eu l’accord du gouvernement marocain; en fait, le gouvernement marocain bloque complètement toutes les équipes de secours actuellement, sauf une, celle du Qatar, qui a été autorisée, effectivement, à atterrir chez eux», a déclaré Arnaud Fraisse à 6h20 sur la radio France Inter.

«Les Qataris arrivent avec 87 personnes et 5 chiens de recherche, et nous ne comprenons pas cette situation de blocage de la part du gouvernement», a déploré le fondateur de l’ONG, spécialisée dans les interventions d’urgence après les tremblements de terre. «On va attendre jusqu’à demain, je dirais, et si demain matin on n’a pas le feu vert, on ne partira pas, c’est clair», a-t-il ajouté.