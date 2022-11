Lycéens du Luxembourg: Marqués par leur visite des camps de concentration

LUXEMBOURG/AUSCHWITZ – Plus de 160 personnes dont une majorité de lycéens sont partis pendant cinq jours visiter les camps nazis d’Auschwitz et Birkenau en Pologne.

«Souvent les élèves nous en reparlent des années plus tard», confie Marc Schoentgen, vice-président de l'ASBL Témoins de la 2e Génération. L'association a organisé de jeudi dernier à lundi son 25e voyage pédagogique et commémoratif à Auschwitz, en Pologne. Près de 160 personnes, membres de l'association, enseignants et surtout lycéens d'une douzaine d'établissements du Luxembourg et d'un lycée de Trèves, ont voyagé en bus et visité les camps d’Auschwitz et Birkenau, installés par l'Allemagne nazi en Pologne annexée.

Ces jeunes, volontaires, ont découvert pendant leurs congés scolaires ces lieux marquants qu'ils ne connaissaient, jusque-là, que par leurs livres d'histoire. Ils ont également beaucoup appris sur les Juifs déportés depuis le Luxembourg. «Des gens ont pris le train depuis Luxembourg-Ville pour être envoyés dans les camps», rappelle Marc Schoentgen, qui souligne que ce voyage de mémoire est très demandé par les jeunes, qui participent à hauteur de 250 euros, la moitié du coût réel du périple.

Lutte contre l'oubli

«Nous sommes partis le jeudi soir pour un long voyage qui fait aussi partie du souvenir, car il permet aux jeunes de mesurer la distance. Il y a, chaque année, plus de demandes que de places disponibles et certains veulent s’inscrire deux années avant. Vue cette demande, nous pourrions organiser trois ou quatre voyage par an, mais nous sommes une petite association, qui s’appuie sur des bénévoles», poursuit le vice-président.