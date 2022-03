MotoGP : Marquez gagne et prend la tête du championnat

L'Espagnol Marc Marquez (Honda) a remporté ce dimanche le Grand Prix d'Allemagne MotoGP à Sachsenring.

L'Espagnol Marc Marquez (Honda) a remporté le Grand Prix d'Allemagne MotoGP en devançant le Britannique Cal Crutchlow (Yamaha Tech3) et l'Italien Valentino Rossi (Yamaha), dimanche au Sachsenring (est). Ce succès, combiné aux forfaits de ses compatriotes Dani Pedrosa et Jorge Lorenzo, permet à Marquez de prendre la tête du championnat du monde. Avec 138 points, il devance les deux infortunés de respectivement deux et onze unités. Comme attendu, ce Grand Prix, le huitième de la saison, a donc rebattu les cartes d'un championnat qui s'orientait au fil des sept premières épreuves vers un duel Pedrosa/Lorenzo. Pedrosa, leader du championnat à l'entame du week-end, et Lorenzo, 2e et champion du monde en titre, sont donc les grands perdants du week-end. Ils avaient été contraints de renoncer à prendre le départ suite à de lourdes chutes aux essais libres.