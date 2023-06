Marquez sonné et blessé après être passé par-dessus le guidon

Marc Marquez (Honda) s'est fracturé un doigt après avoir lourdement chuté dimanche matin lors de la séance d'échauffement précédent le Grand Prix d'Allemagne de MotoGP, et il a renoncé à disputer la septième manche de la saison après avoir passé des examens de contrôle, ont annoncé les organisateurs. L'Espagnol, passé par-dessus le guidon de sa Honda lancée à pleine vitesse, est apparu complètement sonné, restant plusieurs minutes au côté des commissaires, le temps de retrouver ses esprits. Il a ensuite rejoint son garage en boitant.

En difficulté au guidon de sa Honda, il devait partir 7e sur la grille du GP, dont le départ sera donné dimanche à 14h. La veille, il avait terminé 11e du sprint, expliquant avoir «eu une approche plus calme» que lors des qualifications durant lesquelles il a chuté trois fois. «La priorité était d'éviter une nouvelle chute et de terminer la course pour préparer la journée de demain» dimanche, avait-il ajouté.