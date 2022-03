«Marre de ces faces de c..»

Milly d’Abbraccio, ex-actrice porno se présente aux élections législatives italiennes avec une proposition surprenante.

Milly espère convaincre l’électorat avec une campagne qui exprime le ras-le-bol de la population vis-à-vis de la classe politique italienne. Le flyer de présentation est très évocateur. Du côté recto, on voit son visage et une rose socialiste et du côté verso, une paire de fesses nues avec ce slogan «Basta facce da c...», (Marre de ces faces de c..) en référence aux politiciens «qui sont toujours les mêmes et dont la population se lasse» a-t-elle affirmé.