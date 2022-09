Réseau social : Marre du «trop parfait» sur Instagram? Bienvenue sur BeReal

Un selfie et une photo de son environnement à une heure différente chaque jour: c'est le principe de BeReal, un réseau social créé par deux Français, qui promet une expérience sans filtre, loin du vernis d'Instagram. Dès la réception de la notification quotidienne, les utilisateurs ont deux minutes pour lancer l'application et photographier le lieu où ils se trouvent. Leurs amis peuvent réagir en mimant des emojis comme un pouce levé, une moue surprise ou un visage hilare.

Société valorisée à 600 millions de dollars

BeReal était même, début septembre, l'application mobile la plus téléchargée aux États-Unis (iOS et Google Play confondus) et figurait dans le top 3 en France et au Royaume-Uni. Malgré sa popularité, la start-up parisienne verrouille sa communication et ses dirigeants n'accordent pas d'interview aux médias. En guise de réponse à une demande, BeReal a fait parvenir une succincte fiche d'information détaillant le fonctionnement de l'application.