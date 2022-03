Mars possédait au moins un lac

Des chercheurs américains ont observé la présence de marques très nettes des rivages d'un ancien lac. Une découverte qui augmente les chances de trouver d'anciens signes de vie martiens.

Remontant à plus de trois milliards d'années, ce lac situé au fond d'un long canyon de 50 kilomètres de long devait avoir une superficie de quelque 207 kilomètres carré et 500 mètres de profondeur. C'est l'équivalent du lac Champlain qui borde les États-Unis et le Canada, selon Gaetano Di Achille, chercheur à l'Université du Colorado à Boulder, principal auteur de cette étude publiée dans la dernière édition des «Geophysical Research Letters».