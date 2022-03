Marseille cède face aux stars du Real

Comme face à Milan, Marseille a rivalisé avec le Real Madrid, mercredi, en Ligue des champions, avant de s'écrouler, à dix, en 2

e

mi-temps (3-0).

Après la reprise, la montée en puissance du Real allait faire craquer Marseille qui ne parvenait plus à remonter le ballon. Et sur une ouverture lumineuse de Pepe depuis sa moitié de terrain, les hommes de Manuel Pellegrini trouvaient la faille. Ronaldo devançait à la course Diawara, trop lent, et trompait Mandanda (58e).