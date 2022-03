Makelele : «Marseille est meilleur que le PSG»

Makelele estime que l'idéal pour Paris serait au moins «de ne pas perdre», dimanche, face à l'OM.

Makelele et le PSG (12e) reçoivent l'OM (5e), dimanche, au Parc des Princes.

Le PSG va-t-il mieux après trois matches sans prendre de but?

Claude Makelele : Depuis trois rencontres on a pris conscience de nos erreurs. Cette série nous a fait énormément de bien.

Ce match vient au bon moment pour nous, il va nous permettre de nous remobiliser. C’est ce genre de match qui fait que les joueurs deviennent plus pros et pensent plus à leur boulot. J’aimerais jouer ces matches tous les week-ends...