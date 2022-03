Ligue des Champions : Marseille et Auxerre cèdent

Marseille a raté son entrée dans la Ligue des champions, mercredi, en s'inclinant (0-1), à domicile, face au Spartak Moscou.

Marseille a raté son entrée dans la Ligue des champions, hier, en s'inclinant (0-1), à domicile, face au Spartak Moscou. L’OM, dominateur, a payé son manque de réalisme offensif et a craqué au plus mauvais moment avec un but contre son camp d’Azpilicueta (81e). Le début de saison marseillais est un cauchemar. Devant, en l’absence de Rémy, blessé, les attaquants marseillais manquent toujours de réussite. Lors de la prochaine journée, Marseille se rend à Chelsea et aura tout à craindre...