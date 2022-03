Marseille fait son retour dans la cour des grands

L'Olympique de Marseille s'est qualifié mercredi soir pour la phase de poules de la Ligue des Champions en terminant proprement le travail à domicile contre les Norvégiens de Brann Bergen.

À l'OM, Cissé n'est plus là, parti à Sunderland, mais Niang a fait le métier avec un doublé. L'actuel co leader du championnat de France rejoint ainsi Lyon et Bordeaux, les deux clubs français directement qualifiés pour la phase de poules.

De leur côté, les clubs anglais ont connu des fortunes diverses. Les Reds ont dû aller en prolongation contre le Standard de Liège et peuvent remercier Kuyt, auteur du but en toute fin de match.

La Fiorentina de Frey a également rejoint les trente-deux meilleures équipes continentales. Fenerbahçe, qui s'est offert Aragones et Güiza, entraîneur et attaquant champion d'Europe des nations avec l'Espagne, s'est qualifié pour la phase de groupes et va sans doute en faire encore trembler plus d'un (quarts de finale la saison passée).