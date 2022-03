Marseille frappe fort sur le marché des transferts

L'OM est en train de réaliser la plus grosse campagne de recrutement de L1.

Avec la nomination d'un nouveau président, Jean-Claude Dassier, et d'un nouveau coach, Didier Deschamps, l'Olympique de Marseille avait déjà jeté les bases d'un certain renouveau il y a quelques semaines.

Aujourd'hui, pendant que ses rivaux préfèrent miser sur la stabilité de leur groupe (Bordeaux) ou peinent à avancer sur de nombreux dossiers (Lyon), le club phocéen construit tranquillement son équipe pour la saison prochaine. Si Zubar (Wolverhampton), Givet (Blackburn), Ziani (Wolfsburg) et Cissé (Panathinaïkos) ont d'ores et déjà plié bagage, permettant à l'OM de récupérer plus de 20millions d'euros, Marseille a aussi surpris par la rapidité de son recrutement.