Tourisme : Marseille, la multiculturelle sans stress

La capitale européenne de la culture est la ville la plus étendue de France. Elle se laisse découvrir quartier par quartier.

Marseille, c'est aussi une ville littorale, orientée vers le grand large.

Et si 2013 était l'année idéale pour découvrir Marseille? La cité phocéenne va tenter au fil de cette année de déjouer les clichés violents pour mettre en avant sa culture et ses cultures.

Capitale européenne de la culture, la métropole du sud de la France organise des dizaines, voire des centaines d'événements en 2013. Que ce soit sur le Vieux-Port, dans ses théâtres de la Criée, du Merlan ou ailleurs, les amateurs de culture ne s'ennuieront pas dans la cité phocéenne. Même si l'ouverture a déçu les Marseillais, la ville compte beaucoup sur cette année pour redorer son blason et attirer les touristes. Ces derniers ont d'ailleurs de nombreuses raisons pour venir. Marseille est sans doute la ville la plus multiculturelle de France, et résume à elle seule le pourtour méditerranéen.

Une ville littorale

Le quartier de Noailles est une synthèse de cette diversité de mieux en mieux assumée. Le marché aux légumes y défie toute concurrence et son ambiance rappelle la chaleur du Maghreb. De là, on peut remonter la rue d'Aubagne vers le Cours Julien (dites Cours Ju') et ses petites rues adjacentes recouvertes de peintures murales. En quittant Noailles dans l'autre sens, la légendaire Canebière s'offre à vous, et aboutit d'un côté sur le charmant Vieux-Port, de l'autre sur l'église des Réformés, pas très loin du quartier de la gare Saint-Charles, un édifice splendide. Au-dessus du Vieux-Port, les petites rues du Panier, caricaturées dans la série à succès «Plus belle la vie», grimpent jusqu'à la Vieille Charité, couvent devenu lieu de culture.

Mais Marseille, c'est aussi une ville littorale, orientée vers le grand large. Une promenade le long de la Corniche est indispensable, et permettra au visiteur de découvrir les quelques plages de la cité, et ses rochers. Son charmant Vallon des Auffes, petit port de pêche typique, le Roucas blanc ou encore Callelongue et Borély. Mais il est impossible ici de décrire tous les quartiers de Marseille, les «111 villages» de la ville. Presque tous pourraient mériter un détour. Sous l'œil toujours bienveillant de la Bonne Mère, Notre-Dame de la Garde, qui surplombe la ville et veille sur les marins.

(Jérôme Wiss)