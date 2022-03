Ligue 1 - 16e journée : Marseille marque le pas à l'extérieur

Marseille, malgré de franches occasions, a été tenu en échec par une vaillante équipe de Lorient (1-1) mardi, un match nul qui met sa première place à portée du Paris SG en déplacement à Lille mercredi.

Payet et Marseille se sont cassés les dents contre Lorient.

Face à des Merlus, dans l'excellente dynamique née de ses deux victoires d'affilée contre Lens (1-0) et à Toulouse (3-2), l'OM a dominé, surtout en seconde période, mais a aussi souffert en première sur la pelouse synthétique du Moustoir, à l'image de Dja Djé Djé et Payet, victimes de torsions de chevilles. C'est néanmoins ce dernier qui a ouvert le score pour l'OM sur un contre rondement mené après sur un temps fort lorientais. Alerté côté gauche par une transversale de Thauvin, le milieu international repiquait à l'intérieur et marquait d'une superbe frappe enveloppée (32e). L'entraîneur de Lorient Sylvain Ripoll se prenait alors la tête entre les mains, mais son dépit n'a duré que cinq minutes, le temps de pour Jordan Ayew d'égaliser sur penalty face à ses anciens coéquipiers.