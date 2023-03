Football: Marseille lâche deux points face à Montpellier

Lens a logiquement dominé Angers (3-0), ce samedi soir, lors de la 28e journée de Ligue 1. Grâce à leur victoire, les Sangs et Or (un but de Fofana et un doublé d'Openda) reprennent provisoirement la 2e place du classement à Marseille, qui se déplacera dimanche soir à Reims.