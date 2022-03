Marseille prend le quart aux Pays-Bas

Grâce à son match nul 2-2 à Amsterdam, l'OM s'est qualifiée mercredi soir pour les quarts de finale de la Coupe UEFA.

Suarez, le capitaine et meneur de jeu de l’Ajax, profitait de la passivité de la défense phocéenne pour servir dans l’axe Eyong Enoh qui se présentait seul devant Mandanda et le trompait (33e). Virtuellement éliminé après ce but, l’OM se relançait sans tarder. Koné distillait un bon ballon dans le dos de la défense batave au bénéfice de Niang qui frappait sans contrôle pour battre Vermeer sorti à sa rencontre (35e).