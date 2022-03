Ligue des champions - : Marseille revient à Dortmund pour y croire

L’OM retourne à Dortmund, où il avait joué en 2011, mardi, en 2e journée de Ligue des champions, pour conserver ses chances de qualification, face à un adversaire lui aussi défait lors de la 1re journée.

«Les qualités pour rivaliser»

«Je pense qu'on a les qualités pour rivaliser. Ils n'ont plus Götze. Nous, on a perdu des joueurs comme Mbia, Alou (Diarra). Eux, se sont renforcés avec Aubameyang, notamment, nous avec Dimitri (Payet). On sait qu'ils partent favoris, on arrive là-bas sans pression», ajoute le Ghanéen. Pour ce déplacement face à l'actuel leader de la Bundesliga, le vice-champion de France sera privé de son attaquant international André-Pierre Gignac, touché au gros orteil. Jordan Ayew, qui assure l'intérim depuis Bastia (1 nul, 2 victoires), sera titulaire en pointe. Le latéral gauche Jérémy Morel, qui se remet d'une entorse à un genou, est également forfait et cèdera encore sa place à Benjamin Mendy.

Reste à savoir si face au finaliste de la dernière C1, battu à Naples (1-2) lors de la 1re journée, Elie Baup modifiera ou non son plan de jeu. Face à une équipe qui vient encore de passer cinq buts à Fribourg samedi (5-0), la tentation pourrait être de renforcer le milieu de terrain. Les Allemands, s'ils ont retrouvé leur efficacité (21 buts, meilleure attaque de la Bundesliga), seront privés de leur latéral international Marcel Schmelzer (cuisse), absence qui s'ajoute à celles du milieu défensif Ilkay Gundogan, du latéral droit Lukasz Piszczek et du capitaine Sebastian Kehl. Le Borussia doit maintenant reproduire ce qu'il réussit en championnat où, en leader invaincu, il avance à la moyenne de 3 buts par match.

«3-0 ça ne nous suffit pas»

«Maintenant, on veut nos trois premiers points en Ligue des champions», a insisté le milieu international Marco Reus, après son doublé samedi portant à 4 son total en championnat. «On veut toujours plus, 2-0 ou 3-0 ça ne nous suffit pas. C'est ce qui nous caractérise». Robert Lewandowski, l'homme qui avait planté 4 buts au Real Madrid la saison dernière (en demi-finale aller, 5 au total en comptant un match de poule), a réussi un doublé samedi, et avec 6 buts depuis le début de saison en Bundesliga, a visiblement envie de quitter sur une bonne note les Jaune et Noir en fin de saison pour rejoindre le Bayern. Les recrues Pierre-Emerick Aubameyang et Henrikh Mkhitaryan, sauveurs mercredi en Coupe d'Allemagne, ont réussi leurs débuts, totalisant respectivement 5 et 3 buts.