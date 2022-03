Coupe de la Ligue : Marseille tient à rouvrir son armoire à trophées

Marseille, en net regain de forme en janvier, défie Lille, mercredi soir, pour une place dans le dernier carré de la Coupe de la Ligue.

Le second test majeur de l’OM aura lieu, samedi, en championnat à Montpellier, face à l’étonnant deuxième de L1. Autant dire que cette équipe invaincue en janvier (trois victoires et un nul, chez le champion Bordeaux) sera soumise à rude épreuve pour arriver à bon port de cette période que redoutait le coach Didier Deschamps.

L’OM ne se permettra pas de faire l’impasse sur la Coupe de la Ligue. D’abord parce que, même si son objectif principal demeure le championnat, le club dispose d’un effectif suffisamment riche pour encaisser la succession des matches. Le recrutement estival a précisément visé à doubler les postes: malgré les absences dues à la CAN (Mbia, Koné, Taïwo) et les blessures (Heinze et Morientes) le second budget de L1 possède des solutions alternatives.