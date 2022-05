Cyclisme au Luxembourg: Marta Bastianelli s’adjuge le festival Elsy-Jacobs

Un groupe de onze unités s’était détaché dans le final, avant que l’Américaine Veronica Ewers (EF Education First) s’en extraie. Elle s’est échappée en costaude dans une côte à Kahler. «J’ai vu que c’était la dernière chance de tenter quelque chose, je me suis donc lancée», a expliqué tranquillement la jeune femme de 27 ans, originaire de Seattle. Elle signe donc en solitaire sa première victoire au niveau World Tour de sa carrière au Luxembourg. «Je ne connaissais pas du tout le pays, c’est la première fois que je viens», dit-elle dans un grand sourire. Deuxième à huit secondes de la lauréate du jour, mais devant les premières du classement général, Marta Bastianelli a pris le maillot jaune in extremis. Sur le podium final, elle devance Veronica Ewers et Silvia Persico.