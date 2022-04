Electro : Martin Garrix annonce l’arrivée de son premier album solo

Le DJ néerlandais a indiqué que «Sentio» débarquerait le 29 avril 2022. Des singles sortiront d’ici là.

Grande nouvelle pour Martin Garrix et pour ses fans. Son premier album en solo va sortir d’ici à fin avril 2022. Il s’appellera «Sentio» ainsi que le Néerlandais de 25 ans, qui a lancé un concours de remix en 2022 , l’a annoncé via Instagram samedi 2 avril 2022. Le Meilleur DJ du monde en 2016, 2017 et 2018, avait déjà sorti un disque collaboratif, en novembre 2021, sous le nom d’Area 21 avec le chanteur Maejor .